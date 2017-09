publié le 12/09/2017 à 18:47

"Pendant 7 mois, je me suis fait pisser dessus !" A révélé une auditrice à Doc, Karel et Alice. Une histoire d'amour qui, vous vous en doutez, ne s'est pas très bien finie. Et pour cause, son ex avait des problèmes de fuites urinaires la nuit. Le pire ? Il lui faisait croire qu'il avait renversé une bouteille d'eau dans son lit.



Chaque nuit Betthy se réveillait donc trempée, notamment au niveau des jambes et du dos. Elle avait commencé à émettre des doutes mais qui aurait imaginé qu'à 32 ans il pouvait encore faire pipi au lit. C'est pourtant bien la réalité. Il lui arrivait même de se demander si elle ne devait pas lui acheter des couches pour éviter qu'il change les draps tous les jours.

Face à la famille, elle ne savait plus quoi dire pour expliquer ces lavages intensifs. Une situation qui gênait trop notre auditrice pour continuer cette relation. Et on peut la comprendre.