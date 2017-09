publié le 06/09/2017 à 14:22

On rêve tous de trouver notre idéal féminin ou masculin quelque part. C'est justement la question que s'est posée l'équipe : quels sont les critères qui vous font craquer chez un homme ou chez une femme? Alice s'est prêtée au jeu et a commencé à énumérer les qualités qu'elle trouvait belles chez un homme. Karel a senti qu'il pouvait y avoir une ressemblance avec lui. Sauf qu'il était bien seul à le penser... Son idéal féminin, à lui, semble beaucoup plus irréaliste !





Marie, une auditrice, a aussi contacté le standard pour partager son idéal masculin. Doc en a profité pour réagir et l'équipe a soupçonné quelque chose. Ils ont d'abord cru que c'était Catherine, la compagne de Doc. Mais ils ont fini par révéler autre chose... Et si un rapprochement avait lieu entre eux, en direct, par téléphone ?