publié le 30/11/2017 à 11:59

Ce vendredi 1er décembre, Martin Garrix a prévu de sortir non pas un, mais deux titres. Le premier, So Far Away, vous l'avez déjà entendu sur Fun Radio, si vous écoutiez son set en direct de Tomorrowland. Le jeune prodige l'avait joué dans sa version initiale avec la voix d'Ellie Goulding. David Guetta, avec qui il a produit ce titre l'avait rejoint sur scène.



On avait plus entendu parler de ce titre jusqu'à ce que Martin Garrix le mentionne dans une interview accordée à Fun Radio lors de l'Amsterdam Dance Music : "Je ne suis pas sur qu'Ellie Goulding reste sur la version définitive de So Far Away, elle a repoussé la sortie à cause de sa carrière. David et moi on cherche une nouvelle artiste pour chanter sur le morceau", a-t-il confié à JB. C'est chose faite, les deux artistes ont invité Jamie Scott et Romy Dya a poser leur voix sur le morceau. David Guetta a dévoilé un extrait de cette nouvelle version sur son compte Twitter, ça promet.

Le deuxième titre que présentera Martin Garrix ce 1er décembre, est un morceau solo. Baptisé Glad You Came, il succède à Forever, connaîtra-t-il le même succès ? Réponse dans les prochains jours.

A lot of people have asked me about my collab with @MartinGarrix ! Here we are !!!! Out on Friday pre-save here: https://t.co/VA3lte5FAf pic.twitter.com/TxryVDVcQo — David Guetta (@davidguetta) 29 novembre 2017

@MartinGarrix which song comes out first, "glad you came" or "so far away"? — megg loves martin (@lovingarrixer) 26 novembre 2017