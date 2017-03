VIDÉO - Nicki Minaj remet son soutien-gorge en place dans la "Fun Stories"

publié le 29/03/2017 à 16:38

Cette semaine encore Nicki Minaj a enflammé la toile. La chanteuse a posté une vidéo d'elle sur Instagram ou on l'a voit vérifier son maquillage et remettre son soutien gorge en place. Katy Perry nous a fait beaucoup rire en testant les filtres Snapchat. David Guetta a annoncé sa nouvelle résidence à l'Ushuaia Ibiza cet été.

Retour sur les sets impressionnants des DJs. Martin Garrix a mis le feu au festival Lollapalooza au Brésil ; Hardwell a mixé à Miami, vous le retrouverez à la Fun Radio Ibiza Experience le 14 avril à l'AccorHotels Arena ; Et enfin Afrojack et David Guetta étaient ensemble aux platines à l'Ultra Music Festival de Miami.