29/09/2017

Cette année Petit Biscuit a rendu visite à Fun Radio au mois de mars. Le DJ avait confié qu'il n'était facile pour lui de combiner la musique et les révisions du bac. La pression des examens est maintenant derrière lui, il l'a obtenu haut la main. Depuis il se consacre à sa passion : la musique.



Au mois d'août il sortait le titre Gravitation, produit avec Møme et Isaac Delusion. Ils ont associé leurs talents pour faire un morceau planant et réjouissant. C'est dans la même envie, celle de nous transporter, que Petit Biscuit revient avec un nouveau titre nommé Waterfall. Mehdi Benjelloun, de son vrai nom, propose des titres doux et nostalgiques à écouter dans toutes circonstances.

Autre bonne nouvelle, Petit Biscuit sortira son premier album baptisé Présence, le 10 novembre. Fun Radio recevra très prochainement le DJ originaire de Rouen pour un live exceptionnel.