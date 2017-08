Martin Garrix - Pizza (Official Video)

publié le 25/08/2017 à 12:42

Il termine ses résidences le 14 septembre à l'Ushuaïa et le 18 septembre au Hï à Ibiza, mais Martin Garrix ne s'arrête pas de produire pour autant. Après avoir signé de nombreuses collaborations, dernièrement avec Troye Sivan et David Guetta, le DJ Néerlandais revient avec un titre en solo et 100% instrumental.



S'il a baptisé son dernier titre Pizza, ça n'est pas par hasard. Martin Garrix rend hommage à son plat favori. Le jeune prodige a teasé son morceau avec beaucoup d'humour. Sur son compte Twitter, il a publié plusieurs vidéos de pizzas, qui n'ont pas manqué d'allécher ses fans.

Le clip qui accompagne ce titre est à son image, il respire la joie de vivre. Martin Garrix a compilé des moments sur scène et des rencontres avec ses fans, à l'instar de sa web série The Martin Garrix Show où ils emmènent ses fans dans son univers.

OUT FOR DELIVERY Friday ¿ pic.twitter.com/MWZiduuIzI — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) 23 août 2017