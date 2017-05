publié le 10/05/2017 à 14:41

Il vous faudra encore un peu de patience avant de découvrir l'intégralité du nouvel album de Calvin Harris. Prévu pour le 30 juin prochain, le DJ britannique a annoncé sur ses réseaux sociaux son titre : Fun Wav Bounces Vol.1 et la liste impressionnante des artistes avec qui il a collaboré. Sur ce nouveau disque vous retrouverez des morceaux avec Katy Perry, Nicki Minaj, Ariana Grande, Young Thug, Frank Ocean, Snoop Dogg et bien plus encore ! Un album qui annonce de nombreux grands titres à l'image des deux derniers qu'il a sorti.



Le 31 mars dernier, Calvin Harris a dévoilé son titre Heatstroke, avec Young Thug, Pharell Williams et Ariana Grande. Un morceau mêlant les styles musicaux des artistes, à la fois électro, pop et hip-hop. On se rappelle également de son titre Slide, sorti le 19 mars. Un titre produit en collaboration avec Migos et Frank Ocean. Avec ces deux premiers titres estivaux et festifs, la suite promet de belles écoutes. Rendez-vous le 30 juin pour découvrir l'intégralité de l'album.