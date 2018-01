VIDÉO - "The Passenger" : Liam Neeson coincé dans un train

publié le 24/01/2018 à 11:06

Pas d’avion cette fois-ci comme dans "Non-stop" mais bien un train pour Liam Neeson. Dans "The Passenger", l’acteur se retrouve dans la peau de Michael MacCauley, un père de famille qui prend tous les jours le train de banlieue pour aller bosser.



Un jour, il se fait virer et alors qu’il rentrait chez lui, une mystérieuse femme l’aborde. Elle lui demande d’identifier un passager du train contre une grosse somme d’argent. La tentation est trop forte. Très vite, la situation le dépasse et devient une question de vie ou de mort pour lui, ses proches et tous les passagers du train.

Liam Neeson retrouve ici son réalisateur fétiche, Jaume Collet-Serrat. Le duo a déjà bossé ensemble sur "Sans Identité" (2011), "Non-stop" (2014) et "Night Run" (2015). Découvrez l’interview des deux hommes et la bande-annonce du film.

> The Passenger : Jaume Collet-Serra et Liam Neeson en interview Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Camille Cazeneuve | Date : 24/01/2018

L'avis de la rédaction Fun Radio

On retrouve Liam Neeson dans un film d’action comme on les aime. Du suspens, des répliques bien choisies, il incarne à fond son personnage et on aime ça ! Les fans de Taken ne seront pas déçus. En revanche, le film est un peu lent à prendre, ce qui est plutôt contradictoire quand on sait que le train file à toute vitesse. Les scènes de baston arrivent bien tard pour un film d’action. On apprécie par contre le travail du réalisateur avec ses mises en scène très rythmées… Et heureusement.