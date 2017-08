publié le 01/08/2017 à 10:24

Ce dernier jour à Tomorrowland a réservé encore de belles surprises à JB et Adrien toma. Alan Walker producteur aux multiples titres à succès dont Faded : "On est à plus de 1 milliard 200 millions de vues sur YouTube c'est incroyable." Âgé de seulement 20 ans le jeune DJ a une carrière très prometteuse.



Felix Jaehn est lui aussi un jeune DJ talentueux. Il a déclaré être très reconnaissant de mixer à Tomorrowland et aussi très heureux de se produire au Summer Sound à Rochefort : "Je suis super content de venir jouer en France. Je vais prendre un jour off pour profiter de la piscine et surtout bien manger." Felix Jaehn a annoncé en exclusivité sur Fun Radio la sortie de son nouveau titre Feel Good Together le 4 août. Un morceau que l'on a hâte de découvrir.