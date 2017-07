publié le 30/07/2017 à 13:12

Comme bon nombre d'artistes Dimitri Vegas & Like Mike mixent les deux week-ends à Tomorrowland. La semaine dernière les deux DJ's se produisaient sur la mainstage, ainsi que sur une scène qui leur était dédiée : la Smash The House. Dimitri Vegas connaît très bien ce festival : "Quand j'étais jeune je travaillais en tant que technicien là bas. J'étais même le backliner de David Guetta."



Des années plus tard ils produisent un titre ensemble : Complicated, une consécration pour Dimitri Vegas : "Je suis très heureux d'avoir fait cette collaboration avec David Guetta, nous sommes amis maintenant." En tant que bon connaisseur, le DJ a fait d'autres révélations sur Tomorrowland, et notamment sur les feux d'artifices qui se déclenchent lors des sets : "Tout est lié ensemble. Sur scène il y a un time coder hyper précis qui envoie des signaux aux artificiers. C'est un signal qui part des platines."

> Dimitri Vegas & Like Mike vs David Guetta feat. Kiiara - Complicated (Pre-Save Now)