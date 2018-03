VIDÉO - Ultra 2018 : la Swedish House Mafia est de retour sur scène

publié le 26/03/2018 à 12:07

Depuis plusieurs mois des rumeurs annonçaient le retour de la Swedish House Mafia à l'Ultra Music Festival. Le 25 mars, Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello ont bel et bien fait leur retour sur scène. Les 3 DJs suédois ont clôturé l'Ultra, pour le plus grand plaisir des festivaliers.



Un set débuté par Miami 2 Ibiza et terminé par One, deux de leurs plus grands tubes. Entre ils ont repris leurs titres cultes en plus de proposer des remixs et des morceaux propres à chacun d'entre eux.

Pour célébrer le retour de la Swedish House Mafia, Fun Radio a préparé un Before Party Fun dédié au groupe. Ecoutez leurs plus grands morceaux entre 19h à 20h.