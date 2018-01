publié le 04/01/2018 à 11:54

Pendant les vacances de Noël, Vinz et Lara sont à l'antenne sur Fun Radio entre 20h et 22h. Ils ont eu la chance de recevoir Capucine Anav. Découverte à la télé-réalité, la jeune femme s'est lancée depuis dans une carrière de comédienne. Les animateurs ont mis ses talents à contribution.



L'équipe de Vinz a appelé un auditeur pour lui faire gagner des cadeaux à une seule condition : qu'il fasse croire à sa femme qu'il la trompe avec Capucine. Pour cela il a du appeler son épouse en direct et a dû inventer tout un scénario. Le jeune homme a inventé être à l'hôtel avec sa maîtresse.

Capucine a pris la conversation en route, et a déclenché une véritable colère dans la voix de la femme. Lara en a rajouté une couche en simulant des bruits plus que compromettants...