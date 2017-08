publié le 16/08/2017 à 12:06

La rue Bayard est devenue la rue Bay'ART ! Pour sa dernière semaine de l'été à l'antenne, Vinz a voulu marquer le coup : organiser un graph géant en pleine rue ! Pour l'aider, il a invité des grapheurs professionnels belges. Les passants et les auditeurs étaient invités à se rendre sur place et ont même pu participer à l’œuvre !





En tout il aura fallu 8h pour réaliser ce projet fou ! Mais le résultat est splendide : le logo Fun Radio est entouré des monuments principaux de Paris et Bruxelles, les villes de cœur de Vinz ! Il a lui-même réalisé son graph en dessinant son nom avec des lettres volumineuses et des effets digne d'un vrai pro !

Des « Facebook-live » sur les pages de Fun Radio et de Vinz vous ont permis de suivre l’avancée du projet tout au long de la journée. On vous laisse découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments de cette journée artistique et surtout le résultat final ! Alors qu'en pensez-vous?