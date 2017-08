publié le 11/08/2017 à 11:35

Candice n'est pas une auditrice comme les autres. Elle a le syndrome de l’excitation persistante qui la pénalise souvent au quotidien. En effet, elle peut ressentir plusieurs orgasmes dans la journée à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit sans forcément avoir eu de sollicitations sexuelles.





Troublé et intrigué par cette annonce, Vinz décide de la tester en direct pour voir s'il peut aussi lui provoquer un orgasme sans contact physique. Vinz prend alors une voix charmeuse et tente de séduire l'auditrice.

Après lui avoir montré ses photos, Vinz simule un coup de foudre avec des arguments persuasifs et va jusqu'à proposer à Candice d'aller boire un verre, de manger ensemble et même de terminer la soirée chez lui.

La réaction de l'auditrice est instantanée et laisse tout le monde scotché.