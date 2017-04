publié le 21/04/2017 à 19:49

Il l'avait annoncé le matin lors de son interview dans Bruno Dans La Radio, et il a tenu sa promesse : son set à la Fun Radio Ibiza Experience était mémorable ! Accompagné de saxophonistes sur certains morceaux, le DJ Néerlandais a ambiancé tout l'AccorHotels Arena. Sam Feldt a commencé son set par son morceau phare Runaways, puis il a enchaîné sur des morceaux plus réjouissants les uns que les autres : Summer On You, This Girl, Show Me Love...Un mix maîtrisé du début à la fin avec une mise en scène exceptionnelle.



C'est donc une double réussite pour le DJ, musicale et visuelle. Il a joué avec les 15.000 festivaliers tout au long de son set en leur faisant allumer la lumière de leur téléphone pour illuminer l'AccorHotels Arena, c'était un moment magique. Il a débuté la Fun Radio Ibiza Experience de façon magistrale.

Les meilleurs moments de Sam Feldt à la Fun Radio Ibiza Experience

> Sam Feldt à la Fun Radio Ibiza Experience dans la "Fun Stories" Crédit Image : dailymotion | Durée : | Date : 20/04/2017