publié le 05/12/2017 à 14:44

Cette année un titre a battu tous les records. Shape Of You d'Ed Sheeran comptabilise 1,4 milliard d'écoutes en France. Le chanteur britannique est à l'origine du morceau le plus streamé depuis la création de Spotify. Il est également l'artiste le plus écouté dans le monde en 2017. Avec 6,3 milliards d'écoutes, il succède à Drake qui détenait ce titre depuis 2015.



Vous avez entendu trois des dix titres les plus écoutés en France sur Fun Radio. À savoir Despacito de Luis Fonsi en quatrième position ; Unforgettable de French Montana à la septième place et enfin It Ain't Me de Selena Gomez et Kygo en dixième position.



Pour la troisième année consécutive, Rihanna est l'artiste féminine la plus écoutée dans le monde. À ses côtés sur le podium se placent Taylor Swift et Selena Gomez, juste devant Ariana Grande et enfin Sia. Camilia Cabello figure, quant à elle, en pôle position du top 5 des nouveaux entrants.



Shape Of You d'Ed Sheeran est une nouvelle fois numéro un, cette fois des titres les plus écoutés dans le monde. Le morceau Despacito apparaît deux fois dans cette catégorie. Dans sa version remixée en deuxième position et dans sa version originale en troisième place.



Something Just Like This de The Chainsmokers et Coldplay est quatrième juste devant I'm The One de DJ Khaled avec Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper et Lil Wayne. Le titre de Selena Gomez et Kygo : It Ain't Me et Unforgettable de French Montana se suivent dans cet ordre à la septième et huitième place.