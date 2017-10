VIDÉOS - Boy Next Door encore numéro 1 du Fun Club 40

The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal - La Colegiala (Official Music Video)

publié le 28/10/2017 à 20:02

Nouvelle playlist Fun Club 40, le classement des meilleurs tubes dance les plus entraînants du moment. Mico C, le célèbre DJ et animateur de Fun Radio, les a sélectionné rien que pour vous.



La colegiala du groupe Boy Next Door est décidément le titre le plus plébiscité du classement. Il reste une nouvelle fois en tête. Martin Solveig est lui aussi un second habitué avec All Stars. La troisième place a été légèrement modifiée par la présence de Sound of Legend avec Push the Feeling On.

Deux énormes remontées sont à noter cette semaine. 13 places supplémentaires pour deux titres : Came Here For Love de Sigala se retrouve désormais au 11ème rang. Ofenbach lui succède avec leur titre Katchi.



En revanche, Polkyz de Lemoski ainsi que Viento de Gianluca Vacchi perdent 9 places chacun. Ils se retrouvent respectivement à la 22ème et 28ème place.