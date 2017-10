VIDÉOS - Boy Next Door seul en tête du Fun Club 40

The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal - La Colegiala (Official Music Video)

publié le 14/10/2017 à 20:08

Qui dit nouveau week-end, dit nouvelle playlist Fun Clu 40. Mico C, le célèbre DJ et animateur de Fun Radio, a sélectionné tous les tubes dance les plus entraînants du moment.



Le groupe Boy Next Door est en tête comme depuis le début de la saison avec leur titre La Colegiala . Martin Solveig est lui aussi un habitué du podium avec All Stars. Il est à la 2e place. Tribalia fait un bond de 4 places pour se retrouver en 3ème position avec Arriba.

Trois belles performances à noter cette semaine. Sigala gagne 12 places avec Came Here For Love et arrive donc 14e. Tialzar et Robin Schulz ont chacun pris 10 places supplémentaires pour se retrouver respectivement en 17e et 22e position.



Malheureusement ce n'est pas le cas pour tous les titres. Vazilando 2017 de Shorty perd 12 places et finit donc 24e de ce classement.