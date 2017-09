publié le 10/09/2017 à 20:03

Cette semaine encore Calvin Harris reste en tête du classement avec son titre phare Feels. Axwell /\ Ingrosso gagnent une place avec More Than You Know remontent dans l'Eurodance 25 et passent à la deuxième place. Juste derrière eux se positionnent Kygo et Ellie Goulding avec First Time.



Bonne nouvelle pour Camelphat et Elderbrook qui gagnent trois places cette semaine et arrivent à la quinzième place avec leur morceau Cola. Une autre belle progression est signée David Guetta et Justin Bieber qui remontent de deux places et arrivent en cinquième position. Atteindront-ils le podium la semaine prochaine ? Affaire à suivre.

En revanche French Montana perd quatre places avec son titre Unforgettable et se retrouve vingt-troisième de l'Eurodance 25. Quant à Jax Jones il finit tout en bas du classement avec You Don't Know Me.