publié le 03/09/2017 à 20:05

Cette semaine Calvin Harris est en tête du classement avec Feels, il a récemment sorti un nouveau clip pour ce morceau qui connaît un grand succès à l'international. En deuxième position on retrouve Kygo et Ellie Goulding avec First Time. Juste derrière se place Axwell /\ Ingrosso avec leur titre phénoménal More Than You Know.



La plus belle progression de la semaine est signée Avicii avec son titre Without You. Après une année d'absence Le DJ suédois est revenu sur le devant de la scène, pour le plus grand plaisir de ses fans. Cette semaine il est en quinzième position de l'Eurodance 25, il a gagné cinq places en une semaine.

En revanche, mauvaise nouvelle pour les fans de Jax Jones et Jonas Blue. Les deux artistes perdent six places et se retrouvent en fin de classement, l'un à la seizième place et l'autre en dix-septième position.