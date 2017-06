publié le 13/06/2017 à 14:55

Calvin Harris sait manier les réseaux sociaux mieux que personne. En effet, le DJ a dévoilé ce 12 juin 2017 deux vidéos sur son compte Instagram révélant des extraits de son nouvel album à venir : Funk Wav Bounces Vol.1. De quoi faire patienter ses fans avant sa sortie prévue pour le 30 juin prochain.



Dans ces petits films originaux on découvre un perroquet en train de déclencher un vinyle et s'ambiancer sur la musique. Sur le premier extrait il y aussi des morceaux de ses collaborations avec Snoop Dog, John Legend, DRAM, Schoolboy Q, Young Thug, Franck Ocean, Migos, Pharell Williams et enfin PartyNextDoor.

Dans la deuxième vidéo Calvin Harris dévoile des fragments de ses featurings avec Travis Scott, A-Trak, Kehlani, Lil Yatchy, Ariana Grande, Big Sean, Katty Perry, Khalid, Future et Nicki Minaj. C'est frais, estival et original, et ça donne envie de découvrir l'intégralité de l'album très prometteur.

Pre-order Funk Wav Bounces Vol. 1 @snoopdogg @johnlegend @bigbabydram @groovyq @thuggerthugger1 @offsetyrn @quavohuncho @yrntakeoff @pharrell @partynextdoor Une publication partagée par Calvin Harris (@calvinharris) le 12 Juin 2017 à 10h49 PDT

Preview pt 2 @travisscott @atrak @kehlani @lilyachty @arianagrande @katyperry @thegr8khalid @future @nickiminaj @bigsean Une publication partagée par Calvin Harris (@calvinharris) le 12 Juin 2017 à 14h10 PDT