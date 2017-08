publié le 31/08/2017 à 16:57

Ça y est l'heure de la rentrée a sonné. Les vacances sont terminées et pour certains la reprise s'annonce difficile. Pour vous remettre dans le bain en douceur, on vous a concocté une playlist avec les meilleurs sons du moment. Branchez vos écouteurs et laissez vous entraîner par Pizza de Martin Garrix, Swish Swhish de Katy Perry ou encore Look What You Made Me Do de Taylor Swift. Tous les derniers titres que l'on vous a fait découvrir sur Fun Radio, sont dans la playlist de la rentrée.



Mais ce n'est pas tout, pour vous motiver on a choisi de vous repasser les meilleurs sons de l'été. Réécoutez New Rules de Dua Lipa, single de son album éponyme sorti fin juin qui fait un carton. Remettez-vous Attention, le dernier morceau de Charlie Puth. Après le grand succès de ses titres We Don't Talk Anymore et Mavin Gaye, le producteur américain revient avec un titre plus rythmé, tout aussi plaisant.

Enfin découvrez Katchi, le tout nouveau morceau d'Ofenback. Ce titre va vous mettre de bonne humeur instantanément, comme l'ensemble de cette playlist !