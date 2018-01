publié le 04/01/2018 à 15:49

Vous avez découvert ces sons en fin d'année 2017, ils accompagneront votre début d'année 2018, et pour certains, bien plus. Feder présentait en décembre dernier un nouvel EP baptisé Breathe. Son premier extrait, du même nom, est le titre fort de ce mini-album.



Repassez-vous le dernier titre en date de Yellow Claw : Both Of Us. Le duo néerlandais réitère en collaborant avec Stori, sur ce titre électrique. La chanteuse avait déjà posé sa voix sur le morceau Story Horizon. R3hab et Ksmhr proposent, eux aussi, un nouveau son signé de leurs deux noms. Un morceau puissant, dans la même lignée que Strong et Karate leurs deux premières collaborations.

Redécouvrez Dreamer le dernier morceau d'Axwell /\ Ingrosso. Mélancolique et fort ce morceau est une des réussites de la fin d'année 2017. Enfin, réécoutez Phases d'Alma et French Montana, un duo étonnant mais détonant.