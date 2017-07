publié le 14/07/2017 à 10:56

L'Electrobeach Music Festival a débuté ce jeudi 13 juillet. Maeva Carter a ouvert le show, les premiers festivaliers sont arrivés en courant jusqu'à la main stage. Elle est venue directement après son set en interview avec JB et ses premiers mots étaient : "C'était énorme, c'était magique." Si vous avez manqué le set de la Djette, retrouvez là au Summer Sound le 6 août prochain, et tous les samedi de 20 heures à minuit sur Fun Radio.



Maeva Carter a laissé sa place à Tony Romera. JB a receuilli ses impressions à sa sortie de scène et le DJ Français est arrivé enchanté. Et pour cause, l'an dernier il se produisait sur la beach stage et cette année il a eu la chance de mixer sur la main stage. Un événement pour Tony Romera. Côté actualité il vient de sortir Fire Inside un son inspiré des Daft Punk qui connait un succès fou. En effet son titre a déjà été repris par Madeon, Malaa, Diplo et A-Track, rien que ça.

Puis Julian Jordan est arrivé au micro de JB. Âgé de 21 ans c'es un grand ami de Martin Garrix. Ensemble ils ont produit entre 500 et 600 tracks et prévoient de sortir un titre prochainement. Avant ça il fera la promotion de son titre Chinook sorti ce 14 juillet, un son festif et estival pile dans l'esprit de l'EMF.



Après êtres venu mixer à la Fun Radio Ibiza Experience, les deux soeurs Nervo sont revenus rendre visite à Fun Radio à l'EMF. Elles ont révélé leurs prochaines collaboration avec notamment Danny Avila et DVBBS, elles s'essayent à un autre univers et on a hâte de voir ce que cela va donner. Autrement elles rêveraient de faire une collaboration avec Skrillex.



Tiësto revenait mixer sur la main stage pour la troisième fois et a avoué être toujours aussi impressionné par le lieu. Le DJ est revenu sur le succès de son dernier titre Harder avec Kshmr qui comptabilise plus de 2 millions de vues sur YouTube,. Vous pouvez découvrir ce son sur Fun Radio. Après avoir offert une casquette à Adrien l'an dernier, il lui a une nouvelle fois fait un beau cadeau.