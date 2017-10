Axwell /\ Ingrosso - More Than You Know

publié le 09/10/2017 à 10:29

Nouveau leader dans le classement de l'Eurodance 25 cette semaine ! Axwell /\ Ingrosso prennent la tête avec leur son More than you know en gagnant même 2 places. Ils devancent ainsi Calvin Harris & Pharrel Williams qui étaient en tête depuis 4 semaines déjà. Le titre Feels est donc 2ème cette semaine. Troisième avec le titre 2U, David Guetta et Justin Bieber remontent petit à petit le classement.



La plus grosse remontée est signée Robin Schultz et Hungel. Le duo grimpe de 6 places avec I'm believe, I'm fine et se retrouve 12ème. Avicii gagne aussi 4 places avec Without You et arrive donc 11ème.

En revanche, Kygo et Elie Goulding perdent le plus cette semaine avec leur titre First Time. Avec 4 places de moins, ils sont dorénavant 6ème.

Enfin trois titres font leur entrée dans le classement : Lonely Together d'Avicii à la 18ème place, How do you feel right now d'Axwell /\ Ingrosso est 22ème. Jealousy de Disciples, lui, se classe doucement en dernière position.