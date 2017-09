publié le 18/09/2017 à 12:38

Nouvelle semaine au top pour Calvin Harris et son titre Feels, qui figure depuis deux semaines à la première place du classement. More Than You Know d'Axwell /\ Ingrosso et First Time de Kygo et Ellie Goulding sont positionnés respectivement à la deuxième et à la troisième place, comme la semaine précédente.



Les meilleures progressions du classement viennent de deux grands artistes. Avicii et son titre Without You atteignent la 10e place. Le Swich Swich de Katy Perry & Nicki Minaj se retrouvent en 16e position. Ces deux chansons ont gagné 3 places.

Malheureusement Hot2Touch de Felix Jaehn & Alex Aiono dégringolent en perdant 4 places. Ils se retrouvent 20e. J Balvin et son titre Mi gente chute aussi de 3 places alors qu'il s'était rapproché du podium. Il arrive en 7e position. Enfin Bob Sinclar & Akon font leur entrée dans le classement "Eurodance 25" avec Till the sun rise up et intègrent directement la 18e place.