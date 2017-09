publié le 24/09/2017 à 20:06

Cette semaine le classement de l'Eurodance 25 est légèrement modifié. Pour ce qui est du top 3 Calvin Harris conserve sa première place avec Feels, pour la quatrième semaine consécutive. Juste derrière se place Kygo et Ellie Goulding avec First Time. Quant à David Guetta et Justin Bieber ils gagnent une place cette semaine et se retrouvent troisième avec leur titre 2U.



Robin Schulz et Hugel commencent à remonter dans le classement. Ils gagnent quatre places avec I Believe I'm Fine et passent du 22ème au 18ème rang. Belle progression pour Martin Solveig également qui grimpe de trois places avec All Stars et devient ainsi 13ème.

Mauvaise nouvelle pour Jax Jones qui perd cinq places avec Instruction et se retrouve 22ème de l'Eurodance 25. Yellow Claw avec Open et Dimitri Vegas & Like Mike et David Guetta avec Complicated perdent respectivement quatre places.