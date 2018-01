publié le 21/01/2018 à 20:00

Faisons un rapide bilan de la semaine avec le classement des 25 meilleurs sons dancefloor que vous concocte chaque dimanche Mico C. David Guetta signe un véritable exploit avec son Dirty Sexy Money. Il est déjà en première position du Fun Club 40 et arrive également en tête de l'Eurodance 25. Il détrône ainsi Ofenbach et leur tube Katchi, second cette fois-ci. Enfin Jax Jones termine 3e au classement avec Breathe en grimpant de 6 places.



Même parcours pour deux titres cette semaine. Dreamer du duo Axwell /\ Ingrosso et Does It matter de Janieck prennent 6 places et se retrouvent respectivement 6e et 18e du classement.



En revanche pour Don Diablo et Martin Garrix, c'est tout l'inverse. Chacun de leurs titres, Take Her Place et So Far Away, ont perdu 6 places. Pour finir, un seul titre fait son entrée cette semaine. Il s'agit du nouveau son de Showtek & Moby, Natural Blues.