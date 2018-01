VIDÉOS - "Eurodance 25" : Ofenbach en tête pour le premier classement de l'année

publié le 07/01/2018 à 20:02

Bienvenue dans le premier classement de l'année des 25 meilleurs sons du moment ! Mico C, célèbre DJ et animateur sur Fun Radio, vous a concocté la meilleure des playlists pour commencer 2018 en beauté.



Leur titre est depuis l'été 2017 un carton indiscutable. Katchi du duo Ofenbach est donc logiquement en tête comme les semaines passées. Jonas Blue et Tiësto ont, eux, échangé leurs places sur le podium. Le premier cité est en 2e position avec We could go back tandis que le jeune néérlandais est 3e avec Carry you home.

Jennifer Lopez remonte de 6 places en terminant 5e. Elle signe ainsi la plus belle performance de la semaine avec son tube Amor, Amor, Amor. En revanche, c'est une mauvaise semaine pour J Balvin qui perd 8 places consécutives. Il finit seulement 16e du classement avec son titre Mi gente.