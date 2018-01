publié le 14/01/2018 à 20:03

Même si la fin du week-end approche, on peut encore en profiter jusqu'au bout. Rien de mieux donc que ce classement avec les 25 titres électro du moment. Mico C, le célèbre DJ et animateur de Fun Radio, les a sélectionné rien que pour vous.



L'année 2017 a été importante pour eux et 2018 semble déjà bien sourire à Ofenbach. Les voici une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium avec Katchi. Carry You Home de Tiësto arrive second en prenant une place. De même pour Marshmello qui arrive 3e cette semaine avec Silence.

La meilleure performance de cette semaine est signée Avicii. Il améliore son classement avec 7 places supplémentaires. Lonely Together se retrouve dorénavant 6e. C'est exactement l'inverse pour DJ Snake. Il recule de 7 places et son titre A different way termine à la 13e place.