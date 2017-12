VIDÉOS - "Eurodance 25" : Ofenbach garde la tête du classement

publié le 24/12/2017 à 20:01

Le top 3 de l'Eurodance 25 connait quelques petits changements par rapport à la semaine passée. Ofenbach conserve bien sa première place avec Katchi. En revanche, c'est Tiësto & Stargate qui prennent la seconde place avec Carry You Home. Enfin Jonas Blue se place sur la troisième marche du podium avec We Could Go Back.



La meilleure performance revient à la bombe latine Jennifer Lopez & Wisin. Leur titre, Amor, amor, amor, grimpe de 11 places consécutives. Ils finissent donc 11e de l'Eurodance 25. Le titre de Jax Jones et celui de David Guetta prennent aussi 6 places. Ils sont respectivement 12e puis 13e du classement.

Pour Robin Schulz et Hugel, c'est l'inverse. Ils perdent 7 places et terminent donc 21e. Sound Of Legend avec son titre Push The Feeling On est aussi en difficulté cette semaine. En perdant 5 places, il se retrouve 22e.