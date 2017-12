VIDÉOS - "Eurodance 25" : les meilleurs titres de 2017

publié le 31/12/2017 à 20:02

On y est ! Plus que quelques heures avant de célébrer une nouvelle année. 2017 nous a offert de nombreux tubes électro. Retour sur cette année musicale en compagnie de Mico C, célèbre DJ et animateur de Fun Radio.



Il a marqué l'année sans conteste. Ed Sheeran et son titre Shape Of You a pulvérisé tous les records. Écouté plus de 1.4 milliard de fois sur la plateforme Spotify, il restera très longtemps dans nos têtes. Le duo Axwell /\ Ingrosso a aussi fait une superbe année notamment avec More Than You Know. On se souvient d'ailleurs de leur prestation remarquée à Tomorrowland.



Ok, la rencontre inédite et improbable entre Robin Schulz et James Blunt a connu un énorme succès notamment durant l'été. Un autre featuring aura aussi gravé les esprits, celui entre Martin Garrix et Dua Lipa : Scared to be lonely. Deux jeunes artistes dont on va encore beaucoup parler en 2018.