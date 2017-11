VIDÉOS - "Eurodance 25" : J Balvin prend la tête

publié le 05/11/2017 à 20:06

Nous avons un nouveau leader cette semaine dans l'Eurodance 25. Il s'agit de J Balvin avec son titre Mi gente. Il gagne 4 places par rapport à la semaine passée. Le second du classement est un habitué du podium, Martin Solveig est 2e avec All Stars. Enfin Camelphat & Elderbrook avec leur titre Cola sont 3e.



La plus belle remontée cette semaine vient du duo Ofenbach avec Katchi. Le titre remonte de 5 places et se trouve maintenant au 8e rang. En revanche, pour Robin Schulz (I'm believe, I'm fine) et David Guetta (2U) c'est la chute. Leurs titres respectifs perdent 6 places. Ils sont donc dorénavent 12e et 15e.

Pour finir, il y a trois nouveaux titres qui font leur entrée dans le classement. Take Her Place de Don Diablo s'en sort le mieux en atteignant directement la 18e place.