VIDÉOS - "Eurodance 25" : Major Lazer prend la tête du classement

Major Lazer - Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

publié le 22/10/2017 à 20:11

Grand bouleversement cette semaine dans le top 3 des 25 titres les plus diffusés en Europe. D'abord c'est Major Lazer et son titre Know no better qui s'emparent de la 1e place. En seconde position, c'est Camelphat & Elderbrook qui font sensation avec Cola. Ils gagnent d'ailleurs 5 places par rapport à la semaine passée. Axwell /\ Ingrosso qui étaient leaders se retrouvent maintenant 3e avec More Than You Know.



La plus belle performance cette semaine est celle de Avicii avec Lonely Together en feat. avec Rita Ora. Ce titre remonte 12e en prenant 9 places. En revanche le Swish Swish de Katy Perry en feat. avec Nicki Minaj enregistre une perte de 7 places. Ils finissent dans le classement à la 23e position.

Enfin, trois nouveaux titres font leur entrée cette semaine. Like A Riddle de Felix Jaehn est le mieux classé à la 19e place. Real Life de Duke Dumont et 22e alors que le tout nouveau titre de Jonas Blue We could go back est en dernière position.