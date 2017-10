Major Lazer - Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

publié le 29/10/2017 à 20:06

Les 3 titres sur le podium de la semaine dernière, conservent leur place à une exception près. Le titre Know no better de Major Lazer garde le leadership sur les 25 titres dancefloor les plus diffusés. Camelphat & Elderbrook sont toujours second avec Cola. En revanche, la troisième place a été reprise par Martin Solveig et All Stars. Axwell /\ Ingrosso, qui étaient à sa place, se retrouvent maintenant 4e avec More Than You Know.



La plus belle performance cette semaine vient de Felix Jaehn avec Like a riddle. Ce titre qui faisait son entrée dans le classement la semaine dernière remonte 15e. A noter trois chutes de 4 places pour les titres suivants : Stay de Zedd & Alessia Cara se retrouve 14e. Avicii et son Without You sont maintenant 18e. La 24e place est pour Kygo avec Stargazing.

Enfin trois nouveaux titres font leur apparition dans le classement. Carry you home de Tiësto est le mieux positionné à la 20e place. The spectre d'Alan Walker est 23e alors que Drop It Jonas Blue ferme la marche.