publié le 26/11/2017 à 20:01

Cette semaine le top 3 reste inchangé. Ofenbach conserve sa première place avec Katchi. Le duo français rencontre un véritable succès avec ce morceau. Juste derrière on retrouve J Balvin avec Mi Gente, un titre sorti en juin dernier, dont on ne se lasse pas. Enfin, la troisième place est occupée par Axwell /\ Ingrosso avec More Than You Know.



Alan Walker enregistre la plus belle progression de la semaine avec The Spectre. Le producteur norvégien passe de la 16ème à la 12ème place de l'Eurodance 25. DJ Snake avec A Different Way se rapproche de plus en plus du podium. Le DJ français est en septième position du classement.

Quant à Calvin Harris et Pharrell Williams ils perdent 5 places avec Feels et se retrouvent 13ème, une mauvaise semaine pour les deux artistes. Avicii et Rita Ora Avec Lonely Together sont en baisse également, ils sont actuellement dixième de l'Eurodance 25.