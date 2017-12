Axwell /\ Ingrosso - More Than You Know

publié le 16/12/2017 à 20:04

Comme chaque samedi, retrouvez le classement du Fun Club 40 de Mico C. Le DJ et animateur de Fun Radio, sélectionne pour vous les 40 titres les plus entraînants du moment. Cette semaine, c'est Axwell /\ Ingrosso et leur titre More Than You Know qui sont en tête. Sound of Legend a donc perdu une place avec Push The Feeling On. Il est maintenant second. Laurent H termine sur la dernière marche du podium avec son titre Shake Dat Booty.



Le meilleur résultat de la semaine vient du titre Sunrise. Alors qu'il enregistrait la plus grosse chute la semaine passée, Numa remonte de 12 places. Dorénavant il se classe 15e. En revanche, c'est 11 places perdues pour Mr Mike. Il se retrouve finalement 33e avec Let's Dance.

Cette semaine, presque la moitié du Fun Club 40 est composée de nouveautés. Entre autre, Quintino, Mike Williams, Jonas Blue font leur entrée. Arrivé directement à la 27e place, Fedde Le Grand avec son titre Love's Gonna Get You est le mieux classé de tous.