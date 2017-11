VIDÉOS - "Fun Club 40" : La Colegiala de The Boy Next Door toujours en tête

publié le 11/11/2017 à 20:08

Cela devient presque une habitude, chaque samedi nous retrouvons le titre de The Boy Next Door en pole position du Fun Club 40. La colegiala est décidément le titre le plus entraînant du moment. Le second et le troisième au classement sont également les mêmes que la semaine passée : Sound of Legend avec Push The Feeling On et Axwell /\ Ingrosso avec More Than You Know.



La plus belle progression revient au titre de Bassjackers x Lucas & Steve, These heights, qui remonte de 17 places. 40e et dernier la semaine passée, il se trouve dorénavant 23e.

Par contre, DJ Snake est celui qui perd le plus cette semaine. Il descend de 10 places avec son morceau A Different Way. Il est donc 27e.

Du côté des entrées dans le Fun Club 40, notons la très belle performance de Shake dat booty de Laurent H. Pour sa première semaine, le titre est déjà en 6e position. Autre surprise : Michael Jackson figure dans le classement avec son tube Thriller grâce au remix de Steve Aoki. Il est 24e.