VIDÉOS - Le Fun Club 40 toujours dominé par Boy Next Door

The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal - La Colegiala (Official Music Video)

publié le 04/11/2017 à 20:01

Le classement des meilleurs tubes dance les plus entraînants du moment revient comme chaque samedi. Mico C, le célèbre DJ et animateur de Fun Radio, les a sélectionné rien que pour vous.



Eux aussi reviennent chaque semaine au top du Fun Club 40 : La colegiala du groupe Boy Next Door est une nouvelle fois en 1e position. Sound of Legend est cette fois second avec son titre Push The Feeling On. En gagnant deux places, Axwell /\ Ingrosso montent sur le podium avec More Than You Know. Ils sont 3e.

La plus belle performance revient à Justin Bieber avec son single Friends. Il prend 10 places supplémentaires par rapport à la semaine passée. Il se classe maintenant 21e.

En revanche, c'est Bassjackers x Lucas & Steve avec These heights qui perd le plus dans le classement. Ils sont d'ailleurs en dernière position.



Enfin à noter de nombreuses chansons ont fait leur entrée dans le Fun Club 40. Le son de DJ Snake A Differrent Way fait belle impression en se positionnant déjà 17e.