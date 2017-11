Sound Of Legend - Push The Feeling On (Official Audio)

publié le 25/11/2017 à 20:03

Coup de théâtre dans le Fun Club 40 cette semaine ! Après 8 semaines consécutives sur la plus haute marche du podium, le titre La colegiala de The Boy Next Door laisse sa place à Sound of Legend avec Push The Feeling On. Martin Solveig avec All Stars gagne une place et finit 3e.



Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors qu'il enregistrait la pire performance du classement, Riton avec Deeper, signe cette fois la plus belle remontée. Il avance de 7 places supplémentaires. Il se trouve désormais 16e.

En revanche, le remix du tube de Michael Jackson Thriller n'est pas en forme cette semaine. Il recule de 17 places et termine donc 38e.

Du côté des entrées, le meilleur classement vient de Massivedrum avec The bomb 2k17. Il se place directement en 22e position. Enfin quatre titres font leur retour dans le Fun Club 40 : A Different Way avec DJ Snake en 19e position mais aussi Friends de Justin Bieber en 23e position.