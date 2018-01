publié le 13/01/2018 à 20:02

Premier Fun Club 40 de l'année, toujours avec votre DJ et animateur Mico C ! Nouveau classement et pourtant le top 3 n'est pas si bouleversé. Laurent H reprend sa place de numéro 1 avec Shake dat dooty et précède Push the feeling de Sound of Legend. DJ Snake, lui, arrive en 3e position et gagne ainsi 4 places avec A different way.



Camelphat enregistre la meilleure performance de ce début d'année. Son titre Cola récupère 7 places supplémentaires et revient en 18e position. En revanche, pour Gianluca Vacchi l'année commence moins fort. Viento perd 4 places et finit 16e du classement.

Enfin les entrées sont encore nombreuses cette semaine. Phoenix de Morgan Nagoya obtient le meilleur palmarès, en s'installant directement à la 22e place. Vous retrouverez également dans ces nouveautés le titre House Work de l'incontournable Jax Jones.