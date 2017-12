VIDÉOS - "Fun Club 40" : les meilleurs titres de 2017

publié le 30/12/2017 à 20:02

J-1 avant que l'année 2017 ne s'achève. Il aura suffi de 365 jours pour que de nombreux titres deviennent des tubes et le restent pour les décennies à venir. À cette occasion, Mico C vous offre cette playlist contenant les 40 titres les plus diffusés de l'année dans les clubs.



Les piliers de l'électro Dance sont évidemment dans le classement. À commencer par Avicii qui a fait son grand retour en 2017 avec un EP comprenant son tube "Without You". Un featuring entre David Guetta et Justin Bieber, on l'attendait depuis longtemps. Ils nous l'ont offert avec "2U" qui vous a certainement fait danser tout l'été. Tout comme Katchi du duo Ofenbach.

Parfois moins connus, certains artistes sont restés des semaines, voire des mois dans le top du Fun Club 40. La Colegiala de The Boy Next Door a gardé la tête pendant 8 semaines consécutives ! Martin Solveig avec All Stars s'est aussi retrouvé à plusieurs reprises sur le podium. Il était d'ailleurs venu en exclusivité le présenter à Fun Radio en juin dernier.

D'autres titres ont aussi été révélés sur Fun Radio comme My Way de Calvin Harris, Blue de Sound Of Legend ou encore I Feel So Bad du jeune prodige Kungs.



Alors vivement 2018 pour retrouver tous ces artistes et à coup sûr de nouveaux grands succès.