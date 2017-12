Sound Of Legend - Push The Feeling On (Official Audio)

publié le 02/12/2017 à 20:01

Le Fun Club 40 revient comme chaque samedi soir ! Mico C, le DJ et animateur de Fun Radio, sélectionne pour vous les 40 titres les plus entraînants du moment. Pour la deuxième fois consécutive Sound of Legend et son titre Push The Feeling On est le leader. Laurent H le suit avec Shake Dat Booty. Le duo Ofenbach conclut le podium avec son tube Katchi.



Cette semaine, la meilleure performance est attribuée à DJ Snake. Grâce à son titre A Different Way, il gravit 14 places et atteint donc la 8e position. En revanche, Numa enregistre une perte de 9 places dans le classement. Il se retrouve maintenant 21e avec Sunrise.

Enfin, le titre et quasi tube de David Guetta et Afrojack, Dirty Sexy Money, arrive dans le Fun Club 40 en 23e position. Pourtant c'est My Way de One Bit qui obtient le meilleur classement dans les entrées. Il se positionne déjà 17e.