VIDÉOS - "Fun Club 40" : Laurent H arrive en tête du classement

publié le 23/12/2017 à 18:47

En cette veille de réveillon, le classement du Fun Club 40 de Mico C est là pour vous donner les 40 titres les plus entraînants du moment. Cette semaine, Laurent H s'empare de la première place avec son titre Shake Dat Booty. Sound of Legend, lui, conserve sa 2e place grâce à Push The Feeling On. Axwell /\ Ingrosso conclut le podium de la semaine avec leur titre More Than You Know.



Une énorme remontée a eu lieu dans le Fun Club 40. Il s'agit du titre Pinocchio de Warriors. Avec 24 places supplémentaires, il vient se classer 15e. En revanche, c'est tout le contraire pour Numa et son titre Sunrise. Il termine avant dernier du classement en ayant perdu 24 places.

Enfin pour les nouveautés du Fun Club 40, on note la présence de Boris Way, JDG ou encore Julien Creance. Le titre Cock it up de Spankers est le mieux placé en 16e position.