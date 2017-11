The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal - La Colegiala (Official Music Video)

publié le 18/11/2017 à 20:04

Décidément The Boy Next Door a vraiment la côte dans ce Fun Club 40 ! Pour la 8ème semaine consécutive, leur titre La colegiala est en tête. Le classement récompense comme la semaine passée Sound of Legend avec Push The Feeling On en 2e position. Axwell /\ Ingrosso avec More Than You Know sont toujours 3e.



La plus belle progression revient au titre de Jack Da Bass, Arena, qui reprend 10 places supplémentaires. Il se trouve désormais 19e.

En revanche, Deeper le titre de Riton en featuring avec MNEK et The House Gospel Choir recule de 8 places pour se placer 23e.

Pour ce qui est des nouveautés, la plus belle entrée vient de Commitment de Paul Richmond. Il arrive directement en 26e position. Enfin deux titres sont de retour dans le Fun Club 40 : Alan Walker avec Alone en 32e position et Setting fires des Chainsmokers en 36e position.