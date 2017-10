publié le 06/10/2017 à 15:02

La première fois que le nom de Jax Jones est apparu au grand public, c'était en 2014 sur le tube de Duke Dumont : I Got U. Un titre mis en scène dans un clip qui avait fait sensation, nous invitant dans un voyage virtuel. La même année, Jax Jones sortait son premier titre solo : No Sleep (Go Deep). En 2015 le producteur anglais proposait un nouveau morceau Yeah Yeah Yeah, il commençait, à l'époque, tout juste à faire parler de lui.



Son premier gros succès il le connaîtra en 2016 avec You Don't Know Me. Ce morceau produit avec Raye a battu des records d'écoute dans le monde entier, et sonnait le début d'une belle carrière.

Un savoir faire qu'il a confirmé en sortant, l'année suivante, Instruction. Sur ce morceau, Jax Jones s'est entouré de Demi Lovato et Stefflon Don. Pour féliciter Jax Jones de son ascension Fun Radio l'a nommé dans les catégories suivantes aux Fun Radio DJ Awards : "Meilleure Révélation Internationale" et "Meilleur single Dance".