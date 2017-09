Votez pour les Fun Radio DJ Awards édition 2017

publié le 26/09/2017 à 16:03

La cinquième édition des Fun Radio DJ Awards est lancée ! Plus de trente artistes sont nommés dans six catégories distinctes : meilleur DJ français ; Meilleure révélation française ; Meilleur DJ international ; Meilleur révélation internationale ; Meilleur single dance ; Meilleur remix.



Vous avez jusqu'au 15 octobre pour voter et soutenir vos DJs préférés. Parmi eux sont nommés des artistes montants comme Odyssey, Henri Pfr ou encore Petit Biscuit et des artistes confirmés à l'image de David Guetta, DJ Snake et Martin Garrix.

Fun Radio vous fera vivre en direct la remise des prix lors de l'Amsterdam Dance Event entre le 18 et 22 octobre prochain. L'an dernier vous avez choisi de récompenser DJ Snake, The Chainsmokers, Martin Garrix, The Weeknd et Kungs. Cette année qui aura la chance de recevoir un prix aux Fun Radio DJ Awards ? A vous de choisir.