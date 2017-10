publié le 03/10/2017 à 12:25

Toute l'année Fun Radio vous a fait découvrir les nouveaux titres dance-electro. Parmi eux, de nombreux morceaux se sont révélés être des tubes. Les meilleurs d'entre eux ont été choisis pour prétendre au titre de "Meilleur single dance" aux Fun Radio Dj Awards.



Dans cette sélection on retrouve plusieurs collaborations comme It Aint Me de Kygo et Selena Gomez. Après une longue absence, la chanteuse américaine a fait un retour en force avec ce morceau entraînant tinté de mélancolie. A leurs côtés sont nommés Coldplay et The Chainsmokers avec Something Just Like This, une collaboration surprise et réussie. Le dernier titre de Martin Solveig All Stars, accompagné de la chanteuse Alma a été également sélectionné.

Les trois autres titres pressentis sont You Don't Know Me, le morceau de Jax Jones au clip déjanté. Don Diablo et son incontournable Cutting Shapes, qui est jusqu'ici sa plus grosse réussite. Enfin vous pouvez voter pour More Than You Know de Axwell /\ Ingrosso, un des titres les plus remixés en festival. De tous ces titres qui vous ont accompagné cette année, quel est celui qui a vous le plus plu ? Votez dès maintenant !