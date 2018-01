VIDÉOS - Martin Garrix en 9 titres

publié le 09/01/2018 à 17:55

Martin Garrix s'est fait un nom alors qu'il n'avait que 17 ans. Son premier succès planétaire il l'a connu en 2013 avec Animals. Un titre qui l'a propulsé sur le devant de la scène, toujours aussi puissant 5 ans après. Après avoir sorti de nombreux sons en collaboration avec d'autres artistes, Martin Garrix est revenu à ses premières réussites. En août 2017 il dévoilait Pizza, un titre 100% instrumental.



Avant ça, Martin Garrix a fait parler de lui avec des collaborations et notamment avec deux artistes féminines. En Juillet 2016 il sortait In The Name Of Love avec Bebe Rexha, une de ses plus grandes réussites à l'heure actuelle. En janvier 2017 c'est avec avec Dua Lipa sur Scared To Be Lonely qu'il faisait l'unanimité. Une voix féminine, un son mélancolique et puissant, voici une des recettes du succès du producteur néerlandais.

Le DJ a aussi travaillé avec des artistes masculins. En mars 2017 il signait There For You avec Troye Sivan. Plus récemment, en décembre 2017, il sortait So Far Away avec David Guetta. Martin Garrix a aussi collaboré sur deux morceaux avec Matisse & Sadko. Ensemble ils ont produit Forever et Together, deux titres qui en disent long si on les associe. Jamais deux sans trois, le dicton sera-t-il confirmé cette fois-ci ? Affaire à suivre.