W&W : "Fun Radio Ibiza Experience c'était un de nos shows favoris"

publié le 26/02/2018 à 18:40

Les W&W ont mixé à Fun Radio Ibiza Experience lors de l'édition 2017. Les deux djs néerlandais ont enflammé l'AccorHotels Arena et gardent un souvenir marquant de cet événement : "On adore le public français ! Vous êtes des fous ! On a fait des shows incroyables dans notre vie, mais quand on a joué à l'AccorHotels Arena c'était l'un des meilleurs qu'on ait pu faire !" a lancé Willem.



Son binôme a surenchéri : "C'était très court, on a joué quelque chose comme 30 minutes mais c'était super intense ! On fait un nombre incalculable de dates pas an, mais la Fun Radio Ibiza Experience c'était l'un de nos favoris, top 5 de notre carrière je dirais."

Fun Radio Ibiza Experience revient le 27 avril 2018. A l'affiche cette année : Armin van Buuren, Kungs, Martin Solveig et Don Diablo, d'autres noms seront dévoilés très prochainement. Une édition qui promet encore d'être mémorable.